Обвиненный в расизме игрок "Славии" был избит после матча с "Рейнджерс"

Футболист чешского клуба "Славия" Ондржей Кудела был избит после матча Лиги Европы против "Рейджерс".

В концовке матча, который прошел в Глазго, произошла стычка, в которой приняли участие Кудела и игрок хозяев Глен Камара. Позже наставник шотландского клуба Стивен Джеррард обвинил Куделу в расизме в отношении Камара.

После матча, как сообщает сайт "Славии", Кудела был избит в подтрибунном помещении. "После окончания игры команду не пустили в раздевалку, Кудела был избит Камара, который нанес удары кулаком в присутствии главного тренера Стивена Джеррарда и представителей УЕФА", - говорится в заявлении клуба.

В "Славии" категорически отвергли обвинения в расизме со стороны Куделы, добавив, что клуб отвергает расизм во всех его проявлениях.