Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира состоится в пятницу в штаб-квартире УЕФА. Начало - в 15:00 по московскому времени.

Главную сенсацию сотворило загребское "Динамо". Хорваты прошли одного из фаворитов соревнований лондонский "Тоттенхэм". Причем в первой встрече в Англии сильнее были "шпоры" (2:0), но в ответной игре хорватский клуб разгромил именитого соперника с нужным счетом 3:0 и пробился в следующий раунд.

Вместе с "Динамо" в четвертьфинал Лиги Европы вышли: "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" (оба - Англия), "Вильярреал", "Гранада" (оба - Испания), "Славия" (Чехия), "Рома" (Италия) и "Аякс" (Нидерланды).