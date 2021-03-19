Педагоги России запишут телеуроки по русскому языку для узбекских школ

Российские учителя - участники совместного гуманитарного проекта "Класс!" Минпросвещения России и Министерства народного образования Республики Узбекистан - начинают запись телеуроков по русскому языку для школ Узбекистана.

Телеуроки будут созданы по новой учебной программе для школ с национальным языком преподавания. Готовятся и новые учебники для 2-11-х классов по русскому как иностранному со страноведческой спецификой, над которыми работает коллектив ведущих российских и узбекских авторов под руководством специалистов РГПУ имени Герцена.

Видеозанятия будут транслироваться по узбекскому телевидению и на платформе YouTube. Посмотреть телеуроки можно будет уже в четвертой четверти этого учебного года.

В 2021 году продолжится тестирование на владение педагогическими компетенциями и знание русского языка как иностранного узбекских педагогов. Российские учителя также разрабатывают сценарии уроков и учебные материалы для занятий, преподают в школах Узбекистана. В этом году Минпросвещения России направило в Узбекистан уже 100 своих специалистов, чтобы повысить качество преподавания русского языка и обучения на русском языке в республике.

С марта по июнь в узбекских школах, где работают россияне, будет апробирована новая образовательная программа по изучению русского языка, а в сентябре ее начнут внедрять в других школах Узбекистана.