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19.03.2021 13:17
Рубрика: Власть

Песков не исключил беспрецедентного формата общения Путина и Байдена

Текст: Кира Латухина
Между президентами России и США дебатов быть не может, Владимир Путин предложил американскому лидеру Джо Байдену продолжить диалог. Причем сделать это в открытую. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Естественно между двумя президентами не может быть дебатов, он предложил просто пообщаться, продолжить диалог глав двух государств", - объяснил Песков.

Фото: РИА Новости
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Пресс-секретарь президента РФ рассказал, почему Путин предложил поговорить в прямом эфире. Потому что Байден сделал беспрецедентные заявления, чтобы не позволить этим заявлениям окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, уточнил он.

Российский лидер предложил обсудить эту ситуацию, но в открытую, потому что это будет интересно народам двух стран. "Поскольку сами слова президента Байдена были достаточно беспрецедентными, здесь и нельзя исключать и беспрецедентных форматов общения", - отметил Песков.

На повестке - вопросы, связанные с двусторонними отношениями, с тем, как их выстраивать дальше, вопросы, связанные с постоянными безосновательными обвинениями России во всем, чем только можно и так далее, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Москва передает это предложение по дипломатическим каналам и будет ожидать ответа. "Предпринимаются действия по дипканалам по запросу такого контакта", - уточнил Песков. "Пока нет и не может быть никаких деталей, пока мы даже не знаем о решении американцев", - отметил он. "Сделан запрос, на него или есть ответ, или нет ответа. Отсутствие ответа - это в целом отказ от такого общения", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сегодня график Байдена вряд ли позволит организовать диалог с Путиным. Песков напомнил слова российского лидера, что поговорить можно и в понедельник. "Или остается еще вариант - в любое удобное время для президента США", - заключил он.

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