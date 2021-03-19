В Кремле оценили возможность новой "холодной войны" с США

"Наблюдатели и специалисты как раз зарабатывают хлеб на подобных прогнозах. Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, но всегда готовы к худшему при этом", - сказал Песков.

"Президент четко заявил о своем желании, несмотря ни на что, продолжать отношения между двумя странами. Потому что это в интересах не только наших двух стран, но и в интересах всего мира. Но конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена", - пояснил пресс-секретарь российского лидера. Он напомнил слова Путина о том, что нет смысла играть в мегафонную дипломатию и обмениваться колкостями, а есть смысл поговорить друг с другом и продолжать отношения двух стран.

"Это мировоззрение и это подход президента РФ Путина, но, конечно, я не могу ничего говорить о потенциальном подходе президента Байдена", - заключил Песков.