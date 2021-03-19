Премьер Италии и без ЕС готов допустить применение "Спутник V" в стране

Итальянский премьер-министр Марио Драги заявил о готовности допустить использование российской вакцины против коронавируса "Спутник V", даже если Евросоюз и не даст на это согласия. В этом плане он готов поступать, как канцлер Германии Ангела Меркель, которая ранее заявила о готовности одобрить применение российской вакцины независимо от мнений ЕС.

"Меркель мне сказала, что если ЕМА одобрит "Спутник V", хорошо, а если нет - то это будет сделано в Германии. Это нормальный прагматизм, - передает ТАСС слова итальянского политика. - . Нужно опираться на европейское единство, но если оно не достигается, нужно делать по-другому".