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Рубрика: В мире

Премьер Италии и без ЕС готов допустить применение "Спутник V" в стране

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Итальянский премьер-министр Марио Драги заявил о готовности допустить использование российской вакцины против коронавируса "Спутник V", даже если Евросоюз и не даст на это согласия. В этом плане он готов поступать, как канцлер Германии Ангела Меркель, которая ранее заявила о готовности одобрить применение российской вакцины независимо от мнений ЕС.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Российскую вакцину "Спутник V" будут выпускать в Индии

"Меркель мне сказала, что если ЕМА одобрит "Спутник V", хорошо, а если нет - то это будет сделано в Германии. Это нормальный прагматизм, - передает ТАСС слова итальянского политика. - . Нужно опираться на европейское единство, но если оно не достигается, нужно делать по-другому".

В мире Европа Италия Вакцинация от коронавируса

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