Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с США

Президент РФ Владимир Путин сегодня на совещании с постоянными членами Совбеза обсудил не только вопросы борьбы с оргпреступностью. Затрагивались и российско-американские отношения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Затрагивались актуальные вопросы международной повестки, в том числе, конечно же, и российско-американские отношения", - уточнил Песков.

Напомним, что главной темой встречи стала борьба с организованной преступностью. С докладами выступили главы МВД и ФСБ.

Сегодня у Владимира Путина больше не ожидается публичных мероприятий. Выходные он проведет в сибирской тайге, как ожидается, компанию ему составит министр обороны.