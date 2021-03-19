Путин освободил Мезенцева от обязанностей посла РФ в Беларуси

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Дмитрия Мезенцева от выполнения обязанностей чрезвычайного и полномочного посла страны в Беларуси. Он занимал эту должность с 30 апреля 2019 года.

На прошлой неделе Мезенцев общался с журналистами в Минске. Были затронуты все ключевые темы сотрудничества России и Беларуси. Говоря об основной миссии российских дипломатов, он подчеркнул, что сотрудники посольства обязаны делать все, чтобы отношения между миллионами белорусов и россиян становились прочнее, чтобы наша политика была понятная, открытая, убедительная.