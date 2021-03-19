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Рубрика: Спорт

"Реал" сыграет с "Ливерпулем" в четвертьфинале Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Главной афишей этого раунда станет противостояние "Реала" и "Ливерпуля".
Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images

Мадридский клуб является рекордсменом по числу побед в главном еврокубковом турнире (13 титулов). К слову, последний трофей Лиги чемпионов "сливочные" завоевали, победив в финале "Ливерпуль" в сезоне 2017/18.

Фото: EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

Обращает на себя внимание также пара "Бавария" - "Пари Сен-Жермен". Именно эти команды встречались друг с другом в решающем поединке прошлогоднего розыгрыша соревнований. Победу тогда благодаря голу Кингсли Комана одержали мюнхенцы (1:0).

Полностью четвертьфинальные пары Лиги чемпионов выглядят следующим образом: "Реал" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия), "Бавария" (Германия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Порту" (Португалия) - "Челси" (Англия).

В полуфинале победитель пары "Баварии" с "ПСЖ" встретится либо с "Манчестер Сити", либо с дортмундской "Боруссией". Соответственно, "Реал" или "Ливерпуль" проведут матч с триумфатором противостояния "Порту" - "Челси".

Первые матчи 1/4 финала пройдут 6/7 апреля, ответные - 13/14 апреля. Полуфиналы запланированы на 27/28 апреля и 4/5 мая. Решающая встреча состоится 29 мая в Стамбуле.

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