Бастрыкину доложат о резонансных ЧП в Химках и Воронежской области

В пятницу, 19 марта, в подмосковных Химках на Зеленой улице из-за хлопка бытового газа обрушились перекрытия 8 и 9 этажей многоэтажного дома. Потом пожар охватил 5 квартир. Во время тушения и разбора завалов были обнаружены тела троих человек, двух взрослых и ребёнка. Сейчас разбор завалов завершен, на месте происшествия работают следователи. По этому факту СК России по Московской области возбуждено уголовное дело.

А на одном из телеканалов вышел сюжет о том, что жители нескольких поселков в Воронежской области живут без квалифицированной медицинской помощи. В селе Журавка на выделенные деньги был заключен контракт на строительство фельдшерского пункта. Но подрядчик оказался недобросовестным и исчез вместе с деньгами. В регионе есть проблема с недостроенными фельдшерскими пунктами ещё в 12 населенных пунктах.

СК России по Воронежской области направило запросы в областной департамент здравоохранения, госстройнадзор и в прокуратуру области, чтобы получить полную информацию обо всех недостроенных объектах. При поступлении ответа в СК решат, нужна ли доследственная проверка.

Александр Бастрыкин поручил подчиненным по обоим случаям тщательно исследовать все обстоятельства, установить причины и условия произошедшего и доложить в центральный аппарат ведомства.