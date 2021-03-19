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19.03.2021 20:07
Рубрика: Происшествия

Бастрыкину доложат о резонансных ЧП в Химках и Воронежской области

Текст: Наталья Козлова

В пятницу, 19 марта, в подмосковных Химках на Зеленой улице из-за хлопка бытового газа обрушились перекрытия 8 и 9 этажей многоэтажного дома. Потом пожар охватил 5 квартир. Во время тушения и разбора завалов были обнаружены тела троих человек, двух взрослых и ребёнка. Сейчас разбор завалов завершен, на месте происшествия работают следователи. По этому факту СК России по Московской области возбуждено уголовное дело.

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А на одном из телеканалов вышел сюжет о том, что жители нескольких поселков в Воронежской области живут без квалифицированной медицинской помощи. В селе Журавка на выделенные деньги был заключен контракт на строительство фельдшерского пункта. Но подрядчик оказался недобросовестным и исчез вместе с деньгами. В регионе есть проблема с недостроенными фельдшерскими пунктами ещё в 12 населенных пунктах.

СК России по Воронежской области направило запросы в областной департамент здравоохранения, госстройнадзор и в прокуратуру области, чтобы получить полную информацию обо всех недостроенных объектах. При поступлении ответа в СК решат, нужна ли доследственная проверка.

Александр Бастрыкин поручил подчиненным по обоим случаям тщательно исследовать все обстоятельства, установить причины и условия произошедшего и доложить в центральный аппарат ведомства.

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