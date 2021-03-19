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Рубрика: Происшествия

Напавшему на омоновца в Москве бизнесмену дали два года колонии

Текст: Иван Егоров

Суд признал напавшего на омоновца в ходе незаконной акции Тимура Салихова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева.

Фото: istock
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Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор был вынесен еще 16 марта, но стало известно о нем только в пятницу.

По данным следствия, Тимур Салихов 1984 года рождения, находясь 23 января на Страстном бульваре, нанес находящемуся при исполнении сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища. На кадрах, которые снимали очевидцы, видно, как Салихов бьет уже упавшего омоновца несколько раз ногой в голову и по туловищу. После задержания уже на официальном видео СК, Салихов объяснил свой поступок тем, что оказался под влиянием толпы. Он попросил прощения у сотрудника Росгвардии и сказал, что сожалеет о случившемся.

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