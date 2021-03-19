Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Химках будут выплачены компенсации

Семьи погибших и пострадавших при взрыве в многоквартирном доме в Химках, получат денежные компенсации в самое ближайшее время, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он прибыл в оперативный штаб, развернутый прямо во дворе пострадавшего дома. "Я дал команду по поводу компенсаций. Понятно, что никакими деньгами погибших не вернешь", - сказал Воробьев.

В квартире дома по улице Зеленой, где произошел взрыв, проживала семья с двумя детьми. Глава семьи и младший трехлетний ребенок погибли, как и еще одна женщина, личность которой сейчас устанавливается. Четверо жильцов из других квартир дома госпитализированы в больницы, еще несколько человек получили помощь медиков на месте и от госпитализации отказались.