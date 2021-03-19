Губернатор Подмосковья пообещал помощь пострадавшим при взрыве в Химках

На место происшествия уже выехали глава города Дмитрий Волошин, зампред правительства области Роман Коротаев и руководитель подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин. Им поручено разобраться в причинах произошедшего.

Напомним, взрыв, прогремевший в девятиэтажке на улице Зеленой, разрушил несколько квартир. Уже известно об одном погибшем мужчине. Из-под завалов спасатели извлекли ребенка. Продолжаются поиски еще одного несовершеннолетнего, который, по предварительным данным, мог находиться в одной из пострадавших квартир.