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19.03.2021 04:26
Рубрика: Общество

Туристы сделали уникальные кадры извержения на Ключевской сопке

Текст: Артем Красиков

Туристы из Камчатского края сумели запечатлеть на видео извержение побочного прорыва на Ключевском вулкане.

По словам экстремалов, они две недели следили за прогнозом погоды и изучали карты, сообщает "Газета.Ru".

Фото: Boris Smirnov/AP
Экстремалы пожарили сосиски на раскаленной лаве Ключевского вулкана

"Конечно, опасно, просто мы уже видели извержение, поэтому понимали, где примерно можно ходить, а где нет. Но все наши действия точно не стоит повторять, потому что обвалиться в любой момент мог конус", - рассказала Полина Андреева.

В 2012 году супруги уже наблюдали извержение вулкана Толбачик, но оно было не такое зрелищное.

"В этот раз впервые заглянули в жерло, откуда вырывалась лава, страха не было, сильный адреналин и интерес перевесили страх. Хотя все очень опасно и непредсказуемо", - отметил Андрей Андреев.

Напомним, что 18 февраля на вулкане произошел побочный прорыв на высоте 2850 метров. Он состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 метров друг от друга. Длина лавового потока превысила 1,2 километра. Высота шлакового конуса у истока прорыва составляет 60 метров, а диаметр основания - 100 метров. МЧС объявило о лавинной опасности и рекомендовало не приближаться к вулкану.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.

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