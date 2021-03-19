На замминистра транспорта Новосибирской области завели уголовное дело

В отношении заместителя министра транспорта Новосибирской области возбуждено уголовное дело в рамках антикоррупционного законодательства. Как рассказали в Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте СКР, его подозревают в получении крупных взяток.

По предварительным данным, с марта по октябрь 2019 года замминистра предложил начальнику госучреждения "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" (ТУАД) платить ему, пообещав взамен разные преференции. Например, дополнительное бюджетное финансирование по заключенным госконтрактам, а также максимальные надбавки и иные допвыплаты к зарплате лично для руководителя ТУАД.

Как считают следователи, помимо денег замминистра не чурался и получения в качестве взяток услуг имущественного характера. Незаконное "сотрудничество" длилось больше года, с октября 2019 по декабрь 2020. Общая сумма взяток, переданная начальником областного ТУАД замминистра, оценивается в 1,5 миллиона рублей. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ.

Стоит отметить, что сам руководитель ТУАД с декабря прошлого года находится под стражей. Причем фигурантом уголовного дела стал не только он сам, но его брат, участвовавший в передаче взяток, а также два предпринимателя. Как считают следователи, от них руководитель госучреждения получил свыше пяти миллионов рублей.