Вильфанд: Аномально теплая погода ожидается в ряде регионов России

В ряде регионов Сибири в ближайшие дни ожидается аномально теплая погода. Например, 20 марта в Красноярске температура воздуха будет положительной, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Теплая погода с аномалиями от 6 до 8 градусов прогнозируется также в Алтайском крае, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях.

А в центре европейской части России "весна вяловатая, пасмурная", заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, в ночь на субботу в Москве похолодает до -7 градусов. Дневные температуры в предстоящие выходные будут около нулевой отметки, погода преимущественно без осадков, 21 марта порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.