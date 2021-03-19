В Дагестане выяснили причину массовой гибели краснокнижных пеликанов

Специалисты Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета выяснили, по какой причине в Кизлярском районе республики погибли около 40 краснокнижных пеликанов.

Как рассказал ТАСС директор института Алимурад Гаджиев, птицы из-за сильного ветра столкнулись с высоковольтными линиями электропередачи.

"Наши специалисты совместно с сотрудниками Каспийского природоохранного центра выехали в район гибели птиц и провели осмотр местности и погибших краснокнижных пеликанов. По результатам можем сказать, что причиной гибели пеликанов стало столкновение с высоковольтными линиями электропередачи", - цитирует его агентство.

Чтобы исключить другие версии, например, отравление или инфекцию, ученые изучили специально отобранный биоматериал, но в итоге все же пришли к выводу, что птицы погибли из-за трагического стечения обстоятельств. Об этом свидетельствовал и тот факт, что большинство мертвых пеликанов находились непосредственно под ЛЭП.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов выясняли причины массовой гибели кудрявых пеликанов, занесенных в Красную книгу.