В Астраханской области в ДТП с автобусом пострадали 14 человек

Количество пострадавших в результате ДТП с автобусом в Харабалинском районе Астраханской области увеличилось до 14 человек.

Как сообщает региональная прокуратура, в момент аварии в автобусе находились 35 работников одного из местных предприятий. 14 человек пострадали и обратились за медицинской помощью. В связи с ДТП прокуратура начала проверку.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения, трудового режима, соблюдение лицензионных требований и условий", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Астраханской области опрокинулся пассажирский автобус Daewoo возле населенного пункта Вольное. При этом указывалось, что по предварительным данным пострадали восемь человек.