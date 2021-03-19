В Геленджике завели дело о создании экстремистской группировки

В Геленджике возбуждено уголовное дело в отношении двоих местных жителей, которых подозревают в создании экстремисткой организации. Кроме того, на группу молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет заведены дела об участии в данном незаконном формировании. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

По версии следствия, в 2018 году житель Геленджика с единомышленником создал экстремистскую организацию, направленную против асоциальных слоев населения и людей без определенного места жительства. Кроме того, группа проповедовала ненависть и вражду по национальному признаку.

В сообщество были вовлечены еще 12 человек. Участники проводили занятия по рукопашному бою и владению холодным и огнестрельным оружием. Фигуранты наносили на геленджикские строения изображения националистического характера.

По версии следствия, с ноября 2019 года по декабрь 2020-го подозреваемые нападали на людей из чувства национальной ненависти и избивали их. Все это фиксировалось на камеру мобильного телефона и выкладывалось в Сеть.

В местах жительства фигурантов следователи нашли символику, ножи, кастеты и литературу, которые направили на исследования, а также изъяли носители информации, телефоны и другие предметы, которые могу иметь отношение к делу. Задержаны пять человек. Устанавливаются все обстоятельства. Расследование продолжается.

По информации ФСБ, они имеют отношение к неонацистской группировке "М.К.У." созданной гражданином Украины Егором Красновым. Как ранее писала "РГ", еще один участник группировки был задержан в Ярославской области.