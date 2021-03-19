В Сальске под завалами дома нашли тела двух человек

Специалисты Ростовской областной поисково-спасательной службы обнаружили при разборе завалов обвалившегося ангара в городе Сальске тела двух человек. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС региона.

"Личности пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, что ЧП случилось в 13:28. По данным заявителей, произошло обрушение несущей стены одного из строений ДРСУ. Под завалами, как сообщили очевидцы, могли находиться два человека. На место инцидента были направлены девять сотрудников Ростовской областной ПСС, две единицы техники и подъемный кран.

Для установления всех обстоятельств произошедшего в Сальск также выехали следователи и криминалисты СК региона. Проводится доследственная проверка.