Новости

Москалькова выразила соболезнования близким погибших при взрыве в Химках 17:11
На подмосковной части Лосиного острова спасли оленя 17:01
Пол Маккартни написал вторую книгу про Дедулета 16:57
В Сочи вынесли приговор мужчине, напавшему на собаку с ножом 16:37
В ОДКБ осудили иностранное вмешательство в избирательные процессы 16:33
СК возбудил дело против сотрудника полиции и адвоката за взятку 16:25
Банк России ожидает снижения темпов инфляции в апреле 16:18
В Горячем Ключе экс-участкового полиции будут судить за взятку 16:13
Семье директора златоустовской школы помогли погасить ипотеку 16:08
Лукашенко: Гарантирую - у вас будут другие президенты 16:05
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в Швеции 15:59
Сбербанк второй год подряд выплатит рекордные для России дивиденды 15:52
Берлин отверг санкции США против "Северного потока - 2" 15:48
Семьи погибших при взрыве в Химках получат по одному миллиону рублей 15:39
В Ярославле мать спасла ребенка от сошедшей с крыши лавины 15:35
Telegram запустил аналог Clubhouse 15:29
В Сальске обрушилась стена здания, под завалом ищут людей 15:17
Зобнин не поможет сборной в первых матчах отбора ЧМ-2022 15:13
Греф допустил повышение ставок по кредитам для физлиц 15:11
ВТБ прогнозирует появление выгодных предложений по рублевым вкладам 15:08
Ирландская учительница прожила 2 месяца на еде, собранной из мусорных баков 14:56
Граждане смогут проверить себя в базах невыездных за 30 секунд 14:49
Роскомнадзор: Twitter не реагирует на требования об удалении запрещенной информации 14:42
Изменится схема движения на московской станции Очаково-1 14:38
Несколько тысяч чиновников лишились роскошных машин и особняков 14:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
19.03.2021 16:37
Рубрика: Происшествия

В Сочи вынесли приговор мужчине, напавшему на собаку с ножом

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Суд Центрального района Сочи наказал обидчика собаки за жестокое обращение с животным и приговорил его к 250 часам обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Фото: iStock
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными

Как ранее писала "РГ", 1 января этого года 38-летний житель Волгоградской области привел бордоского дога на Успенское кладбище Центрального района Сочи, ударил ее ножом в шею и покинул место происшествия. Но собака, воспринимая его своим хозяином, пошла за ним. Около дома 110 по улице Альпийской злоумышленник еще несколько раз ударил ее ножом и скрылся.

Напомним, пострадавшего пса обнаружил один из местных жителей и отвез к ветеринарному врачу, который его спас.

Собака осталась жива и сейчас живет у фигуранта, который во время суда признал вину и раскаялся.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В Кремле оценили возможность новой "холодной войны" с США
Роскомнадзор: Twitter не реагирует на требования об удалении запрещенной информации
За сутки в России подтверждено 9699 случаев COVID-19 в 85 регионах
Эрдоган: Путин дал очень элегантный ответ
ФСБ задержала в России участников неонацистской украинской группировки
Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов
Верховный суд разъяснил, как снизить алименты