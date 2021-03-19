В Сочи вынесли приговор мужчине, напавшему на собаку с ножом

Суд Центрального района Сочи наказал обидчика собаки за жестокое обращение с животным и приговорил его к 250 часам обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как ранее писала "РГ", 1 января этого года 38-летний житель Волгоградской области привел бордоского дога на Успенское кладбище Центрального района Сочи, ударил ее ножом в шею и покинул место происшествия. Но собака, воспринимая его своим хозяином, пошла за ним. Около дома 110 по улице Альпийской злоумышленник еще несколько раз ударил ее ножом и скрылся.

Напомним, пострадавшего пса обнаружил один из местных жителей и отвез к ветеринарному врачу, который его спас.

Собака осталась жива и сейчас живет у фигуранта, который во время суда признал вину и раскаялся.