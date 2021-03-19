Семье директора златоустовской школы помогли погасить ипотеку

Трагедия семьи директора златоустовской школы №1 Вячеслава Бородина взволновала многих его земляков. Сегодня в соцсетях появились призывы о сборе средств в помощь семье, которая оказалась в очень непростой ситуации из-за долга по ипотеке в один миллион рублей. Однако уже во второй половине дня появилась информация о том, что помощь пришла. Это корреспонденту "РГ" подтвердила супруга Вячеслава Виктория.

- Нам действительно помогли, перечислили всю сумму недостающих для погашения долга средств, - пояснила Виктория Бородина. - Это сделал златоустовский предприниматель. Причем, это друг моего мужа, можно сказать - друг семьи. Так что сбор средств не нужен. Для нас гораздо важнее сохранить добрую память о Вячеславе. Спасибо всем, кто откликнулся.

Как уже писала "РГ", директор златоустовской школы №1 ушел из жизни, оставив предсмертную записку. Трагедия вызвала большой общественный резонанс.

В следственном управлении СК региона по факту смерти Вячеслава Алексеевича организована доследственная проверка. Она продлится 30 дней.