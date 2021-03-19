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19.03.2021 16:08
Рубрика: Происшествия

Семье директора златоустовской школы помогли погасить ипотеку

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Трагедия семьи директора златоустовской школы №1 Вячеслава Бородина взволновала многих его земляков. Сегодня в соцсетях появились призывы о сборе средств в помощь семье, которая оказалась в очень непростой ситуации из-за долга по ипотеке в один миллион рублей. Однако уже во второй половине дня появилась информация о том, что помощь пришла. Это корреспонденту "РГ" подтвердила супруга Вячеслава Виктория.

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- Нам действительно помогли, перечислили всю сумму недостающих для погашения долга средств, - пояснила Виктория Бородина. - Это сделал златоустовский предприниматель. Причем, это друг моего мужа, можно сказать - друг семьи. Так что сбор средств не нужен. Для нас гораздо важнее сохранить добрую память о Вячеславе. Спасибо всем, кто откликнулся.

Как уже писала "РГ", директор златоустовской школы №1 ушел из жизни, оставив предсмертную записку. Трагедия вызвала большой общественный резонанс.

В следственном управлении СК региона по факту смерти Вячеслава Алексеевича организована доследственная проверка. Она продлится 30 дней.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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