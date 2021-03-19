Россию на встрече с Байденом в ООН представляла заместитель постпреда

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева приняла участие от российской стороны в онлайн-встрече президента США Джо Байдена с постпредами стран, входящих в Совет Безопасности ООН.

Об этом сообщил в Twitter первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил также, что Евстигнеева не выступала.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила о состоявшейся видеоконференции с участием Байдена и постпредов. Отмечалось, что президент США призвал к принятию мер по урегулированию ситуации в Мьянме, Ливии, Сирии, Йемене и Эфиопии.