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19.03.2021 06:43
Рубрика: Власть

Россию на встрече с Байденом в ООН представляла заместитель постпреда

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева приняла участие от российской стороны в онлайн-встрече президента США Джо Байдена с постпредами стран, входящих в Совет Безопасности ООН.

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Об этом сообщил в Twitter первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил также, что Евстигнеева не выступала.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила о состоявшейся видеоконференции с участием Байдена и постпредов. Отмечалось, что президент США призвал к принятию мер по урегулированию ситуации в Мьянме, Ливии, Сирии, Йемене и Эфиопии.

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