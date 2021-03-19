Корабль "Союз МС-17" сменил модуль на МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-17" успешно завершил процедуру перестыковки с одного модуля МКС на другой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на трансляцию "Роскосмоса".

В 19.37 по московскому времени корабль получил команду на начало маневра, а в 20.12 его завершил, потратив в общей сложности 35 минут. В результате "Союз" перестыковался от модуля "Рассвет" к модулю "Поиск".

Данная процедура была необходима для стыковки корабля следующей экспедиции к модулю "Рассвет", а также для выхода в открытый космос с целью проведения работ по подготовке к отстыковке модуля "Пирс", место которого займет модуль "Наука".

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира, космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, американских астронавтов Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и космонавта Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.