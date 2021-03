Square Enix представила новую игру Life is Strange: True Colors

Компания Square Enix представила новую игру в серии Life is Strange с подзаголовком True Colors.

Разработкой занимается студия Deck Nine, ранее выпустившая спин-офф Before the Storm.

В новом проекте предстоит играть за Алекс Чэнь, суперспособность которой - умение считывать и поглощать у других людей сильные чувства, представляющиеся ей в виде разноцветных аур.

Создатели решили отказаться от эпизодической системы, и игра будет доступна сразу целиком.

Релиз Life is Strange:True Colors запланирован на 10 сентября 2021 года на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Предзаказ уже доступен.