Умер актер из "Приключений Электроника" Александр Казимиров

В Одессе скончался советский актер театра, кино и ТВ, актер Одесского русского драматического театра Александр Казимиров.

Печальную новость сообщил в своем Facebook коллега артиста Юрий Ющенко.

"Ушел из жизни Александр Казимиров, актер Одесского русского драматического театра, актер кино. Светлая память...", - написал он. Причина смерти не указана.

Казимиров родился 8 июля 1944 года в Одессе. В 1966-м окончил Одесское театрально-художественное училище был принят в труппу Одесского русского драматического театра имени Иванова. Среди театральных работ - Парис в "Ромео и Джульетте", Альберт в "С вечера до полудня" Розова, Карандашев в "Бесприданнице", "Ревизор" Гоголя, "Закат" Бабеля.

Экранный дебют - 1971 год, драма Одесской студии про офтальмологов "Синее небо". Далее - "Мальчишку звали Капитаном", "Великое противостояние", "Волны Черного моря" (первый фильм - "Белеет парус одинокий"), "Капитан Немо" Левина, отец Королькова в "Приключениях Электроника", "Снег в июле", "В поисках капитана Гранта", "Астенический синдром" Киры Муратовой, "Ликвидация".