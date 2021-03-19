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19.03.2021 09:00
Рубрика: Легковые авто

Управлявшая внедорожником собака врезалась в магазин

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: thepearlofdoorcounty / facebook.com Фото: thepearlofdoorcounty / facebook.com
Фото: thepearlofdoorcounty / facebook.com

В американском городке Стерджен Бэй (штат Висконсин) собака, управлявшая автомобилем, врезалась в магазин. О курьезном случае рассказало новостное агентство UPI.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Журналисты выяснили, что местный житель оставил свой Jeep Grand Cherokee на заправке, а сам пересек улицу, чтобы заглянуть в булочную. В автомобиле в это время находилась 5-летняя австралийская овчарка Келли. Почему машина тронулась с места неизвестно, но скорее всего, собака начала прыгать в салоне и задела селектор коробки передач. Внедорожник покатился и врезался в здание магазинчика Pearl of Door County, торгующего декором и украшениями.

Сотрудники магазина выложили в Facebook фотографии с места происшествия, где можно увидеть Jeep, уткнувшийся в стену, и потрескавшуюся штукатурку внутри здания. Публикация сопровождается комментарием: "Не каждый день случается такое, что собака, управляющая Jeep, врезается в ваш магазин".

Сотрудники полиции тоже восприняли произошедшее с юмором. Они сообщили журналистам, что отпечатки лап Келли не снимались, но теперь она навсегда лишена водительских прав.