В Музее истории ГУЛАГа представили роман "Вечная мерзлота"

Писатель Виктор Ремизов представил свой роман "Вечная мерзлота" в Музее истории ГУЛАГа. Книги Виктора Ремизова входили в списки главных российских литературных премий - "Русский Букер" и "Большая книга". В "Вечной мерзлоте" писатель снова, как и в двух предыдущих повестях, обращается к Сибири.

В Музей истории ГУЛАГа автор "Вечной мерзлоты" пришел потому, что его роман основан не просто на реальных событиях - полторы тысячи километров железной дороги проложили не только железнодорожные строители, но заключенные ГУЛАГа. С севера Урала в низовья Енисея по тайге и болотам в 1949 -1953 годах они строили железную дорогу, проект которой был разработан еще в царской России ХIХ века.

Однако "Великая Сталинская Магистраль" оказалась ненужной, как только умер ее идейный вдохновитель, но за четыре года на ее строительство бросили огромные ресурсы, самыми ценными из которых стали человеческие жизни. Их исследованию и посвящена "Вечная мерзлота".

- Роман построен как история нескольких семей, - говорит Виктор Ремизов, - в центре книги - судьба фельдшера-зэка, бывшего геолога Горчакова и капитана речного буксира Белова. Прототипом Горчакова стал геолог Борис Рожков, расстрелянный в 1938 году. Однако у литературного героя есть пересечения и с судьбой первооткрывателя норильского никеля, исследователя Арктики Николая Урванцева (1893-1985), дважды осуждённого, но, к счастью, уцелевшего в годы репрессий. Я стремился через географию показать эволюцию психологии человека в экстремальных условиях.

Вся география романа - города, поселки и фактории, тайга и тундра - все взято их реальности 1949-1953 годов и воссоздано по картам и документам того времени. Речь идет о ныне нежилом поселке Ермаково между Туруханском и Игаркой, ровно на Полярном круге, где был штаб "Стройки 503". И здесь же происходит действие романа Виктора Ремизова "Вечная мерзлота", изданного на сей раз не в Москве, а ближе к описываемым местам - во Владивостоке.

Работая над книгой, автор опирался на колоссальное количество лагерной, ссыльной литературы и множество воспоминаний - дневников и живых голосов. В достоверности изображения быта, нравов и лагерных отношений писателю помогали свидетели тех событий - бывший заключенный Ермаковского лагеря, публицист, общественный деятель Александр Сновский и енисейский капитан Виталий Козаченко, тоже ставший прообразом одного из героев

Роман "Вечная мерзлота" издан не только в России, но и в разных странах переведен на основные европейские языки.