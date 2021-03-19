В Музее истории ГУЛАГа представили роман "Вечная мерзлота"

Новости

Сотовые операторы опровергли сообщения о массовых сбоях в работе 21:55
В Черное море зашел крейсер ВМС США 21:49
Меркель допустила возможность закупки вакцины "Спутник V" 21:31
"Рубин" неожиданно проиграл на своем поле "Химкам" 21:21
Проект расширения трассы Нефтеюганск - Сургут подготовят в 2021 году 21:17
В Вооруженных силах вылечили от коронавируса почти 32 тыс. военнослужащих 20:49
Напавшему на омоновца в Москве бизнесмену дали два года колонии 20:47
Минпромторг объяснил падение оборота торговли в 2021 году 20:41
Мезенцев сменил Рапоту на посту госсекретаря СГ России и Беларуси 20:36
Посольство РФ в Болгарии прокомментировало очередной "шпионский скандал" 20:17
В России появится самое "зеленое" в Европе производство черной металлургии 20:08
Бастрыкину доложат о резонансных ЧП в Химках и Воронежской области 20:07
Корабль "Союз МС-17" успешно отстыковался от МКС 20:02
Лукашенко назвал двух достойных кандидатов на пост президента 19:56
Видео: Байден упал, поднимаясь по трапу на "борт номер один" 19:39
МВД: Число преступлений в России снизилось 19:18
Путин освободил Мезенцева от обязанностей посла РФ в Беларуси 19:15
Профилактическое отключение горячей воды в Москве не превысит 10 дней 19:12
СМИ: Новым главным тренером ЦСКА станет Ивица Олич 19:06
Денис Храмов покинул пост первого замглавы Минприроды 19:00
В Москве весной высадят 10 миллионов цветов 19:00
За два месяца 2021 года производство птицы и яиц снизилось 19:00
Росстат отметил снижение безработицы шестой месяц подряд 19:00
За зиму в столице выпало 174 см снега 18:57
"Лига справедливости Зака Снайдера" собрала на КиноПоиске 400 тысяч зрителей 18:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
19.03.2021 20:35
Рубрика: Культура

В Музее истории ГУЛАГа представили роман "Вечная мерзлота"

Текст: Владимир Емельяненко
Писатель Виктор Ремизов представил свой роман "Вечная мерзлота" в Музее истории ГУЛАГа. Книги Виктора Ремизова входили в списки главных российских литературных премий - "Русский Букер" и "Большая книга". В "Вечной мерзлоте" писатель снова, как и в двух предыдущих повестях, обращается к Сибири.
Фото: пресс-служба Музея истории ГУЛАГа Фото: пресс-служба Музея истории ГУЛАГа
Фото: пресс-служба Музея истории ГУЛАГа
Фото: Из личного архива Михаила Тарковского
Писатель Михаил Тарковский рассказал о "Хрестоматии Енисейской тайги"

В Музей истории ГУЛАГа автор "Вечной мерзлоты" пришел потому, что его роман основан не просто на реальных событиях - полторы тысячи километров железной дороги проложили не только железнодорожные строители, но заключенные ГУЛАГа. С севера Урала в низовья Енисея по тайге и болотам в 1949 -1953 годах они строили железную дорогу, проект которой был разработан еще в царской России ХIХ века.

Однако "Великая Сталинская Магистраль" оказалась ненужной, как только умер ее идейный вдохновитель, но за четыре года на ее строительство бросили огромные ресурсы, самыми ценными из которых стали человеческие жизни. Их исследованию и посвящена "Вечная мерзлота".

- Роман построен как история нескольких семей, - говорит Виктор Ремизов, - в центре книги - судьба фельдшера-зэка, бывшего геолога Горчакова и капитана речного буксира Белова. Прототипом Горчакова стал геолог Борис Рожков, расстрелянный в 1938 году. Однако у литературного героя есть пересечения и с судьбой первооткрывателя норильского никеля, исследователя Арктики Николая Урванцева (1893-1985), дважды осуждённого, но, к счастью, уцелевшего в годы репрессий. Я стремился через географию показать эволюцию психологии человека в экстремальных условиях.

Фото: И.Шнейдер/ РИА Новости
Есенин опередил Пушкина в рейтинге самых популярных поэтов

Вся география романа - города, поселки и фактории, тайга и тундра - все взято их реальности 1949-1953 годов и воссоздано по картам и документам того времени. Речь идет о ныне нежилом поселке Ермаково между Туруханском и Игаркой, ровно на Полярном круге, где был штаб "Стройки 503". И здесь же происходит действие романа Виктора Ремизова "Вечная мерзлота", изданного на сей раз не в Москве, а ближе к описываемым местам - во Владивостоке.

Работая над книгой, автор опирался на колоссальное количество лагерной, ссыльной литературы и множество воспоминаний - дневников и живых голосов. В достоверности изображения быта, нравов и лагерных отношений писателю помогали свидетели тех событий - бывший заключенный Ермаковского лагеря, публицист, общественный деятель Александр Сновский и енисейский капитан Виталий Козаченко, тоже ставший прообразом одного из героев

Роман "Вечная мерзлота" издан не только в России, но и в разных странах переведен на основные европейские языки.

Культура Литература Общество История

Главное сегодня

В Кремле оценили возможность новой "холодной войны" с США
Роскомнадзор: Twitter не реагирует на требования об удалении запрещенной информации
Эрдоган назвал элегантным ответ Путина на заявления Байдена
Российскую вакцину "Спутник V" будут выпускать в Индии
В Европе началась третья волна COVID-19
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"