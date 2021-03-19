В Роскомнадзоре пояснили цель сбора данных от абонентов

Новости

ЦСКА обыграл "Локомотив" и сравнял счет в серии второго раунда Кубка Гагарина 23:34
Премьер Италии и без ЕС готов допустить применение "Спутник V" в стране 23:16
Корабль "Союз МС-17" сменил модуль на МКС 22:52
Белый дом объяснил падение Байдена на трапе "сильным ветром" 22:40
В Сирии боевики готовят провокацию с химоружием 22:39
Премьер Великобритании Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca 22:17
Сотовые операторы опровергли сообщения о массовых сбоях в работе 21:55
В Черное море зашел крейсер ВМС США 21:49
Меркель допустила возможность закупки вакцины "Спутник V" 21:31
"Рубин" неожиданно проиграл на своем поле "Химкам" 21:21
Проект расширения трассы Нефтеюганск - Сургут подготовят в 2021 году 21:17
В Вооруженных силах вылечили от коронавируса почти 32 тыс. военнослужащих 20:49
Напавшему на омоновца в Москве бизнесмену дали два года колонии 20:47
Минпромторг объяснил падение оборота торговли в 2021 году 20:41
Мезенцев сменил Рапоту на посту госсекретаря СГ России и Беларуси 20:36
Посольство РФ в Болгарии прокомментировало очередной "шпионский скандал" 20:17
В России появится самое "зеленое" в Европе производство черной металлургии 20:08
Бастрыкину доложат о резонансных ЧП в Химках и Воронежской области 20:07
Корабль "Союз МС-17" успешно отстыковался от МКС 20:02
Лукашенко назвал двух достойных кандидатов на пост президента 19:56
Видео: Байден упал, поднимаясь по трапу на "борт номер один" 19:39
МВД: Число преступлений в России снизилось 19:18
Путин освободил Мезенцева от обязанностей посла РФ в Беларуси 19:15
Профилактическое отключение горячей воды в Москве не превысит 10 дней 19:12
СМИ: Новым главным тренером ЦСКА станет Ивица Олич 19:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
19.03.2021 23:00
Рубрика: Экономика

В Роскомнадзоре пояснили цель сбора данных от абонентов

Текст: Ирина Алпатова
Опубликованный в среду проект постановления правительства, согласно которому операторы связи обязаны будут предоставлять сведения об абонентах и совершаемых ими звонках, направлен на борьбу с распространением "серых" сим-карт, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. В набор запрашиваемых данных не входят сведения о содержании сообщений и разговоров абонентов.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Минцифры: Сбор данных абонентов не нарушит тайну связи

Роскомнадзор совместно с МВД России проводит работу по пресечению реализации незаконно распространяемых сим-карт. В 2020 году они изъяли более 41 тыс. "серых" сим-карт. Картами с неустановленным владельцем пользуются преступники для хищения средств граждан, совершения террористических актов и т. д. Новый документ защитит граждан от таких противоправных действий.

Согласно закону "О связи", мобильный оператор обязан самостоятельно осуществлять проверку достоверности сведений об абонентах. Эти требования не соблюдаются, так как отсутствует система проверки соответствия сведений в договоре связи данным человека, использующего симку, пояснили в Роскомнадзоре.

Закон, который вступит в силу 1 июня 2021 года, наделяет полномочиями мониторить выполнение операторами связи этой обязанности. Проект постановления определяет состав, порядок и сроки предоставления такой информации. "Состав сведений, запрашиваемый от операторов связи, необходим для выявления и проверки клиентов, которые приобрели десятки и сотни сим-карт", - говорят в ведомстве.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что обсуждают с операторами связи детали закона и проекта постановления правительства, заранее вырабатывая наиболее приемлемые условия исполнения требований.

Набор запрашиваемых данных не включает в себя сведения о содержании сообщений и разговоров абонентов, отметили в ведомстве. Все данные о фактах оказания услуг связи будут запрашиваться только на время проведения проверки. Группы данных будут храниться отдельно и удаляться после окончания проверки. Для передачи данных будет организован защищенный канал связи.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Роскомнадзор

Главное сегодня

В Кремле оценили возможность новой "холодной войны" с США
Роскомнадзор: Twitter не реагирует на требования об удалении запрещенной информации
Эрдоган назвал элегантным ответ Путина на заявления Байдена
Российскую вакцину "Спутник V" будут выпускать в Индии
В Европе началась третья волна COVID-19
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы