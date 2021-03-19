В Роскомнадзоре пояснили цель сбора данных от абонентов

Роскомнадзор совместно с МВД России проводит работу по пресечению реализации незаконно распространяемых сим-карт. В 2020 году они изъяли более 41 тыс. "серых" сим-карт. Картами с неустановленным владельцем пользуются преступники для хищения средств граждан, совершения террористических актов и т. д. Новый документ защитит граждан от таких противоправных действий.

Согласно закону "О связи", мобильный оператор обязан самостоятельно осуществлять проверку достоверности сведений об абонентах. Эти требования не соблюдаются, так как отсутствует система проверки соответствия сведений в договоре связи данным человека, использующего симку, пояснили в Роскомнадзоре.

Закон, который вступит в силу 1 июня 2021 года, наделяет полномочиями мониторить выполнение операторами связи этой обязанности. Проект постановления определяет состав, порядок и сроки предоставления такой информации. "Состав сведений, запрашиваемый от операторов связи, необходим для выявления и проверки клиентов, которые приобрели десятки и сотни сим-карт", - говорят в ведомстве.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что обсуждают с операторами связи детали закона и проекта постановления правительства, заранее вырабатывая наиболее приемлемые условия исполнения требований.

Набор запрашиваемых данных не включает в себя сведения о содержании сообщений и разговоров абонентов, отметили в ведомстве. Все данные о фактах оказания услуг связи будут запрашиваться только на время проведения проверки. Группы данных будут храниться отдельно и удаляться после окончания проверки. Для передачи данных будет организован защищенный канал связи.