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19.03.2021 02:45
Рубрика: Общество

Врачи назвали сухость в глазах признаком серьезного заболевания

"Синдром сухого глаза" может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. К такому выводу пришли американские ученые. Они заявили, что при ревматоидном артрите пациент часто жалуется еще и на кератит (ощущение постороннего предмета в глазу, сухость и ухудшение зрения).

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В обоих случаях речь идет о воспалительных процессах, влияющих на уровень коллагена (главный компонент соединительной ткани). Предвестником артрита является онемение рук или ног, пишет РИА Новости. Артрит - заболевание соединительной ткани с поражением мелких суставов.

Ранее врач-офтальмолог Ирина Лещенко рассказала, что после COVID-19 может появиться аллергический конъюнктивит. Проблемы с глазами начинаются примерно через три недели после исчезновения симптомов коронавируса. SARS-CoV-2 может "разбудить" и другие хронические заболевания, например, глаукому.

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