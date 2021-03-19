ВТБ прогнозирует появление выгодных предложений по рублевым вкладам

В ВТБ ожидают появления на рынке более выгодных предложений по вкладам в связи решением Банка России повысить ключевую ставку.

При повышении ставок по рублевым вкладам часть средств на накопительных счетах снова будут размещаться в срочные продукты, прогнозируют в банке.

Кроме того, активизируется тренд на дедолларизацию пассивов в массовом сегменте: в условиях некоторого снижения стоимости валюты вкладчики предпочтут переложить средства в рублевые продукты с фиксированным доходом, считает начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин. Этот тренд может также поддержать открытие границ с рядом зарубежных стран: часть средств с валютных вкладов может быть использована для зарубежного отдыха.

Средняя максимальная ставка по рублевым депозитам топ-10 банков остается на уровне около 4,5% с лета прошлого года. При этом доходности облигаций федерального займа (которые также влияют на ставки по кредитам и депозитам) уже возросли, отражая ожидания повышения ключевой ставки и рост процентных ставок на глобальных финансовых рынках.