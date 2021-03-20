АвтоВАЗ намерен взять реванш в Казахстане

Жители Казахстана столкнулись с дефицитом автомобилей Lada, которые до недавнего времени выпускались на местном заводе. Впрочем, АвтоВАЗ уже строит планы, как восстановить позиции на своем крупнейшем экспортном рынке.

Уйти нельзя остаться

АвтоВАЗ остался без локального производства в Казахстане - местный партнер "Азия Авто" остановил конвейер еще в ноябре прошлого года из-за вменяемого ему властями нарушения обязательств по "промсборке".

Дело в том, что, завод в Усть-Каменогорске по-прежнему занимается крупноузловой сборкой автомобилей и должен был перейти на полномасштабное производство, со сваркой и окраской. Для этого с 2015 года ведется строительство нового предприятия полного цикла "Азия Авто Казахстан", в котором, кстати, 25% принадлежит АвтоВАЗу. Его запуск изначально планировался на 2018 год, однако с тех пор неоднократно откладывался и на сегодняшний день так и не состоялся, хотя завод практически готов.

Правительство Казахстана посчитало это неисполнением условий промышленной сборки, выставив "Азия Авто" неустойку в 173,9 млрд тенге (более 30 млрд рублей), а также лишив завод налоговых льгот и компенсации утильсбора. В этих условиях предприятие остановило свою работу и уже сократило около 4 тыс. работников. При этом его дальнейшая судьба, равно как и нового завода "Азия Авто Казахстан", остается открытой - апелляция автопроизводителя пока что находится на рассмотрении в суде.

Как рассказал "РГ" директор по стратегическому планированию Союза "КазАвтоПром" Артур Мискарян, остановка конвейера "Азия Авто" лишила потребителей предложений в нижнем ценовом сегменте: традиционный лидер, Lada, де-факто выведен из рыночного контура. Снижение конкуренции и обострившийся дефицит на рынке привели к естественным последствиям - подорожанию автомобилей (+16-20% по рынку) и замедлению рыночного роста.

В свою очередь, в пресс-службе АвтоВАЗа заявили, что в компании внимательно отслеживают ситуацию и уже изучают альтернативные варианты сохранения формата присутствия Lada в Казахстане. На предприятии обещают сообщить о принятых решениях в ближайшее время, подчеркивая, что Казахстан является одним из ключевых экспортных рынков для Lada, и здесь АвтоВАЗ планирует еще больше развивать свое присутствие.

Свято место пусто не бывает

Фото: Борис Захаров

Сотрудничество АвтоВАЗа и "Азия Авто", напомним, началось в 2003 году со сборки внедорожника Lada 4x4. А с 2016-го, после того, как в Казахстане были введены заградительные сборы на автомобили, предприятие в Усть-Каменогорске наладило выпуск всех моделей Lada. Переход полностью на местную сборку позволил АвтоВАЗу сохранить ценовое преимущество перед конкурентами, которые, впрочем, тоже впоследствии сделали ставку на локальное производство.

В текущей же ситуации, когда остатки автомобилей Lada, выпущенных на "Азия Авто", подходят к концу, АвтоВАЗ неминуемо теряет позиции на казахстанском рынке. Так, в прошлом году марка Lada впервые за многие годы утратила лидерство в республике, уступив Hyundai. А по итогам двух первых месяцев 2021-го и вовсе опустилась на четвертую строчку в рейтинге продаж - позади Hyundai, Chevrolet и Toyota.

Как отмечает Артур Мискарян, в условиях фактического вывода Lada с казахстанского рынка наращивает позиции марка Chevrolet - эти автомобили собираются в республике из комплектующих, поставляемых из Узбекистана. Прямой импорт мог бы стать решением для сохранения присутствия Lada на рынке, однако такой вариант идет в ущерб ценовой привлекательности, поскольку в стоимость автомобилей будет включен утилизационный сбор и НДС. К тому же транспортно-логистические возможности для поставок автомобилей с российских заводов в требуемом объеме имеются лишь у постоянного партнера АвтоВАЗа в стране, то есть у компании из Усть-Каменогорска.

"Если остановка сборки моделей Lada в республике затянется, и их импорта не будет или он будет небольшим, то место российской марки могут занять другие производители бюджетных автомобилей, так что местный авторынок вряд ли заметно снизится", - говорит ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов.

Внешняя политика

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В свою очередь, приостановка или снижение продаж автомобилей Lada на растущем и перспективном рынке Казахстана может сказаться на экспортном потенциале самого АвтоВАЗа, для которого эта республика в последние годы была крупнейшим внешним рынком. Так, по итогам 2020 года Казахстан занял свыше 40% экспорта автомобилей Lada.

Напомним, ранее лидером по объему экспорту среди зарубежных стран АвтоВАЗа была Украина, однако из-за известных событий тольяттинский автогигант лишился этого рынка. Кроме того, из-за ужесточения экологических стандартов АвтоВАЗ летом 2019-го покинул Европу, хотя намерен туда вернуться с новой Lada Niva, которая будет представлена в 2024 году.

По словам Дмитрия Баранова, несмотря на то, что рынок Казахстана для АвтоВАЗа важен, основным для него все равно является российский рынок. Компании важно именно здесь сохранять свое первенство, выдерживать конкуренцию с другими производителями, постоянно обновлять модельный ряд.

Так что если даже разрешение конфликта в республике затянется, производство моделей Lada на заводе "Азия Авто" не возобновится, вряд ли это значительно скажется на финансовом положении АвтоВАЗа, считает эксперт. Рост отечественного автомобильного рынка и увеличение продаж автомобилей Lada в России компенсируют АвтоВАЗу проблемы с производством его продукции в других странах.

"Автомобильный рынок - сектор очень динамичный и подвижный, здесь легко меняются лидеры, а у продукции АвтоВАЗа конкурентов в Казахстане хватает. Основной вопрос - приоритеты и интерес самого АвтоВАЗа. Во многом от этого будут зависеть дальнейшие позиции марки Lada на казахстанском рынке", - резюмирует старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.