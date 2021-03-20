В мире
20.03.2021 11:00
Текст: Ольга Герасименко (gerasimenko@rg.ru)

Десять фактов из жизни нового Госсекретаря Союзного государства

19 марта 2021 года Государственным секретарем Союзного государства назначен Дмитрий Федорович Мезенцев. Соответствующее постановление подписал председатель Высшего госсовета Союзного государства, президент Беларуси Александр Лукашенко. На этом посту он сменил Григория Рапоту. Что известно о новом Госсекретаре?
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Максим Богодвид/ РИА Новости

1. Дмитрию Мезенцеву - 61 год. Родом из Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика В. Н. Образцова по специальности "инженер путей сообщения". Первая запись в трудовой книжке - мастер цеха текущего ремонта Ленинград-Балтийского локомотивного депо Октябрьской железной дороги.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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2. Сын фронтовика. Его отец - Федор Дмитриевич Мезенцев - был полковником в отставке, фронтовым корреспондентом. Кавалер орденов Отечественной войны, Красной Звезды, двух десятков медалей. "Пример отца привел меня в железнодорожники, а уж потом в журналистику", - не скрывает Дмитрий Федорович.

3. Мальчишеская мечта - стать корреспондентом легендарной военной газеты "Красная звезда", тираж которой в свое время превышал три миллиона экземпляров в день. А потому без отрыва от производства окончил факультет журналистики (Университет рабкоров) Ленинградского госуниверситета. Работал в армейских печатных изданиях. А вот генералом себя не видел даже в мечтах.

4. В 1998 году, защитил в Санкт-Петербургском государственном университете диссертацию на тему "Психология влияния средств массовой информации на формирование политических установок личности". В одном из интервью упомянул, что не любит заранее смотреть вопросы к интервью, чтобы не быть скучным для гостей-журналистов. Предпочитает в разговоре импровизацию.

5. В молодости был комсомольским лидером, строил БАМ - был комиссаром студенческого стройотряда. Избирался народным депутатом Ленсовета, а в 1991-96 годах возглавлял комитет по печати и средствам массовой информации мэрии Санкт-Петербурга. В 1996 году переехал в Москву - на должность заместителя председателя Государственного комитета РФ по печати. Позже вспоминал, что по приезде в Москву два года жил в квартире своей тети на проспекте маршала Жукова в шестиметровой комнате, потому что не было своего жилья.

6. Сделал блестящую карьеру: дважды был сенатором (2002-2005 гг.), возглавлял в те годы комиссию Совета Федерации по информационной политике. И в 2015 - 2019 годах - тогда был избран Председателем комитета верхней палаты Парламента по экономической политике. С 2009 по 2012 гг. - губернатор Иркутской области. В 2013-2015 гг. - генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

7. С 30 апреля 2019 года по 19 марта 2021 года был Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Беларуси. Сменил на этом посту Михаила Бабича.

8. У Дмитрия Федоровича есть старший брат Александр. Генерал - майор, который более 30 лет прослужил в Ракетных и Космических войсках, в том числе на Байконуре.

Фото: YouTube.com
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9. Женат и счастлив в браке. Брак венчанный. Гордится своей женой. Супруга Дмитрия Мезенцева Евгения - доктор юридических наук, профессор. Работала в Центральном банке РФ, а после переезда в Минск стала научным руководителем-консультантом одной из кафедр юридического факультета БГУ. Автор книги "Финансовые сказки для детей вышедшей в 2020 году в издательстве "Мастацкая літаратура" на белорусском языке. При всех назначениях мужа всегда следовала за ним.

10. В одном из интервью Дмитрий Мезенцев так высказался о сути российско-белорусских отношений: "Потенциал Союзного государства огромен! А правды, товарищества, доверия в братских отношениях никогда не может быть слишком много. Именно это отличает подлинное союзничество, которое нельзя измерить кубометрами, тоннами, деньгами. Это то, что нельзя променять в угоду конъюнктуре сегодняшнего дня, обманувшись политическими миражами".

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