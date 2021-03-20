Десять фактов из жизни нового Госсекретаря Союзного государства

1. Дмитрию Мезенцеву - 61 год. Родом из Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика В. Н. Образцова по специальности "инженер путей сообщения". Первая запись в трудовой книжке - мастер цеха текущего ремонта Ленинград-Балтийского локомотивного депо Октябрьской железной дороги.

2. Сын фронтовика. Его отец - Федор Дмитриевич Мезенцев - был полковником в отставке, фронтовым корреспондентом. Кавалер орденов Отечественной войны, Красной Звезды, двух десятков медалей. "Пример отца привел меня в железнодорожники, а уж потом в журналистику", - не скрывает Дмитрий Федорович.

3. Мальчишеская мечта - стать корреспондентом легендарной военной газеты "Красная звезда", тираж которой в свое время превышал три миллиона экземпляров в день. А потому без отрыва от производства окончил факультет журналистики (Университет рабкоров) Ленинградского госуниверситета. Работал в армейских печатных изданиях. А вот генералом себя не видел даже в мечтах.

4. В 1998 году, защитил в Санкт-Петербургском государственном университете диссертацию на тему "Психология влияния средств массовой информации на формирование политических установок личности". В одном из интервью упомянул, что не любит заранее смотреть вопросы к интервью, чтобы не быть скучным для гостей-журналистов. Предпочитает в разговоре импровизацию.

5. В молодости был комсомольским лидером, строил БАМ - был комиссаром студенческого стройотряда. Избирался народным депутатом Ленсовета, а в 1991-96 годах возглавлял комитет по печати и средствам массовой информации мэрии Санкт-Петербурга. В 1996 году переехал в Москву - на должность заместителя председателя Государственного комитета РФ по печати. Позже вспоминал, что по приезде в Москву два года жил в квартире своей тети на проспекте маршала Жукова в шестиметровой комнате, потому что не было своего жилья.

6. Сделал блестящую карьеру: дважды был сенатором (2002-2005 гг.), возглавлял в те годы комиссию Совета Федерации по информационной политике. И в 2015 - 2019 годах - тогда был избран Председателем комитета верхней палаты Парламента по экономической политике. С 2009 по 2012 гг. - губернатор Иркутской области. В 2013-2015 гг. - генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

7. С 30 апреля 2019 года по 19 марта 2021 года был Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Беларуси. Сменил на этом посту Михаила Бабича.

8. У Дмитрия Федоровича есть старший брат Александр. Генерал - майор, который более 30 лет прослужил в Ракетных и Космических войсках, в том числе на Байконуре.

9. Женат и счастлив в браке. Брак венчанный. Гордится своей женой. Супруга Дмитрия Мезенцева Евгения - доктор юридических наук, профессор. Работала в Центральном банке РФ, а после переезда в Минск стала научным руководителем-консультантом одной из кафедр юридического факультета БГУ. Автор книги "Финансовые сказки для детей вышедшей в 2020 году в издательстве "Мастацкая літаратура" на белорусском языке. При всех назначениях мужа всегда следовала за ним.

10. В одном из интервью Дмитрий Мезенцев так высказался о сути российско-белорусских отношений: "Потенциал Союзного государства огромен! А правды, товарищества, доверия в братских отношениях никогда не может быть слишком много. Именно это отличает подлинное союзничество, которое нельзя измерить кубометрами, тоннами, деньгами. Это то, что нельзя променять в угоду конъюнктуре сегодняшнего дня, обманувшись политическими миражами".