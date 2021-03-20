Евгений Ямбург: Директор школы - это "человек на крючке"

Евгений Ямбург, директор школы №109, заслуженный учитель России:

"Ко мне поступает информация из разных регионов. К сожалению, история из Златоуста - не единичная. Просматривается очень плохая тенденция, когда директор школы ставится просто в невыносимые условия. И речь не идет про столицу или другие крупные города с их огромными ресурсами: я говорю про небольшие школы, которые годами живут в условиях недофинансирования.

Приведу пример, но не буду называть регион, чтобы не подвести человека. Сельская школа. Муж - директор, жена - его заместитель. Чтобы сделать ремонт, они выращивали и продавали со своего огорода малину, смородину. Школьники сдавали пустые бутылки. И так всем миром собрали деньги, подлатали и покрасили школьные стены. А перед 1 сентября пришла проверка и стала искать нарушения: действительно ли все готово к учебному году. Понимаете, какой цинизм?

В тренде - борьба с коррупцией. Но почему-то с настоящей коррупцией воевать на местах не спешат, это опасно. А вот оттягиваться на директорах школ - пожалуйста. Тем более, что статьи в разных кодексах и других нормативных актах написаны очень расплывчато, трактовать их можно по-разному. Сделать директора виноватым - очень легко.

Я знал одного блестящего директора школы, из династии учителей. Знал его семью. Несколько лет назад его обвинили в коррупции, вывели в наручниках из школы (а она была прекрасная, он ее поднял). Посадили в СИЗО. Но он и там продолжал учить: читал лекции сокамерникам, делал с ними зарядку. Потом простудился и умер, в том же СИЗО…

Я знаю другого директора школы: в ней выращивают грибы и много чего еще на продажу. Потом на эти деньги покупают новое оборудование, подключают интернет, возят детей на экскурсии в Москву и Санкт-Петербург. Есть люди, которые умеют все это делать. Но все они ходят по лезвию бритвы. Невероятно рискуют в нашем наполненном минами правовом поле.

Я называю этот феномен "управление виноватыми", потому что директор школы - это "человек на крючке". Он становится очень управляемым и должен выполнять любые, даже самые абсурдные, распоряжения. Это никуда не годится, об этом нужно больше писать и говорить. С этим пора кончать".