Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.03.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Geely создаст новый бренд для конкуренции с Tesla

Текст: Михаил Азнавуров
Логотип Geely. Фото: Юрий Зубко / РГ Логотип Geely. Фото: Юрий Зубко / РГ
Логотип Geely. Фото: Юрий Зубко / РГ

Китайский холдинг Zhejiang Geely запустит новый бренд, под которым станут выпускать дорогие и люксовые электромобили, сопоставимые по потребительскому уровню с американскими Tesla. Имя новой марки - Zeekr ("Зикр"), пишет со ссылкой на свои источники в компании агентство Reuters.

Фото: www.twitter.com/MSPFirstDist
Tesla снова врезалась в полицейский автомобиль

Zeekr станет одним из брендов под управлением вновь создаваемой структурной единицы Lingling Technologies, ей Geely делегирует весь бизнес по производству и продажам электромобилей. Машины нового бренда будут создаваться на новой чисто электрической платформе Sustainable Experience Architecture (SEA), которую Geely разрабатывает совместно с принадлежащей ему шведской Volvo Cars.

Система сбыта Zeekr будет выстроена по бизнес-модели, подсмотренной у Tesla, - через собственные автоцентры, без посредничества дилеров.

Напомним, у Geely уже есть чисто электромобильный суббренд - он запущен в 2019 году и называется Geometry. Под ним выпускаются массовые легковушки, производство одной из моделей Geometry - седана A - для России и других стран ЕАЭС может быть налажено в Беларуси на заводе "БелДжи". В долях 50/50 с Volvo Cars Джили владеет фирмой Polestar, производящей электрические спорткары.

#Geely