Geely создаст новый бренд для конкуренции с Tesla

Китайский холдинг Zhejiang Geely запустит новый бренд, под которым станут выпускать дорогие и люксовые электромобили, сопоставимые по потребительскому уровню с американскими Tesla. Имя новой марки - Zeekr ("Зикр"), пишет со ссылкой на свои источники в компании агентство Reuters.

Zeekr станет одним из брендов под управлением вновь создаваемой структурной единицы Lingling Technologies, ей Geely делегирует весь бизнес по производству и продажам электромобилей. Машины нового бренда будут создаваться на новой чисто электрической платформе Sustainable Experience Architecture (SEA), которую Geely разрабатывает совместно с принадлежащей ему шведской Volvo Cars.

Система сбыта Zeekr будет выстроена по бизнес-модели, подсмотренной у Tesla, - через собственные автоцентры, без посредничества дилеров.

Напомним, у Geely уже есть чисто электромобильный суббренд - он запущен в 2019 году и называется Geometry. Под ним выпускаются массовые легковушки, производство одной из моделей Geometry - седана A - для России и других стран ЕАЭС может быть налажено в Беларуси на заводе "БелДжи". В долях 50/50 с Volvo Cars Джили владеет фирмой Polestar, производящей электрические спорткары.