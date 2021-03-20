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Рубрика: В мире

Глава OMV убежден, что "Северный поток 2" будет достроен

Председатель правления австрийского нефтегазового концерна OMV (О-эм-фау) Райнер Зеле, который выступает партнером "Газпрома" по реализации "Северного потока - 2", заявил о том, что не сомневается в успешном завершении строительства газопровода.

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"Я надеюсь на это. Этот проект имеет большое значение для безопасности снабжения европейского газового рынка, поэтому ответственность за принятие решений лежит на Европе", - передает ТАСС слова уважаемого в этой отрасли эксперта.

Напомним, что днем ранее Вашингтон в очередной раз предостерегал всех участников проекта от продолжения работ по его строительству и пригрозил санкциями. В Берлине в очередной раз указали, что не приемлют давления со стороны в этом вопросе и продолжат реализацию важного для Германии проекта.

В мире Европа Австрия Газопровод "Северный поток-2"

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