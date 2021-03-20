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Рубрика: Общество

Инфекционист Тимаков допустил рост заболеваемости COVID-19 в апреле

Наблюдая за стремительным распространением коронавирусной инфекции по Европе, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что и в России возможен рост заболеваемости COVID-19.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Есть все предпосылки к "третьей" волне, но, учитывая противоэпидемические мероприятия, которые есть у нас в стране, рост заболеваемости более пологий, и выраженного пика не будет. Будет так же, как в первые две волны: пологий рост, стабилизация и пологий спуск", - сказал врач в эфире радио Sputnik.

По мнению Тимакова, число контактов увеличилось, а средств индивидуальной защиты, наоборот, сократилось. "Те же самые маски 50 процентов людей перестали использовать. Наверное, где-то через месяц, в середине апреля, может быть рост заболеваемости", - поделился своим мнением эксперт.

Ранее и в Роспотребнадзоре не исключили увеличения количества инфицированных SARS-CoV-2. При определенных условиях (оттепель, слякоть, дожди) вирус распространяется быстрее. "Поэтому, можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъем заболеваемости", - подчеркнула эпидемиолог Наталья Пшеничная.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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