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Рубрика: Спорт

Источник: "Монако" отпустит Головина на матч против Словении

Текст: Максим Домчев
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости

Руководству Российского футбольного союза удалось договориться с "Монако". Таким образом Александр Головин сможет принять участие в домашнем матче против Словении.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
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Французский клуб ранее сообщил о том, что полузащитник сборной России Александр Головин не сможет принять участие в домашнем матче сборной России против Словении из-за правила, согласно которому в условиях пандемии коронавируса игроку придется садиться на карантин, если он играет за пределами Евросоюза. При этом в гостевых матчах против Мальты и Словакии Головин может сыграть.

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, близкий к сборной России, РФС удалось договориться с клубом и в понедельник Головин прибудет в расположение команды.

"Это стало возможным после того, как РФС сумел договориться со всеми сторонами. Головин будет соблюдать специальный протокол и вернется во Францию на частном самолете, что поможет ему избежать карантина", - сказал источник "Чемпионату".

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года 24 марта сыграет в гостях с Мальтой, 27 марта - дома со Словенией и 30 марта на выезде со Словакией.

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