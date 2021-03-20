Китай и США создадут рабочую группу по проблеме климатических изменений

Правительственные делегации КНР и США в ходе состоявшихся на этой неделе переговоров в Анкоридже (штат Аляска) договорились создать совместную рабочую группу по климатическим изменениям. Такую информацию в субботу распространило Центральное телевидение Китая.

По его данным, стороны намерены усилить диалог по проблемам климата. Совместная рабочая группа поможет продвижению сотрудничества в этом направлении, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал. Отмечается также, что стороны выразили обоюдную готовность приложить все возможные усилия в данном направлении.

Переговоры в Анкоридже стартовали в четверг. Американскую сторону представляли госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Их визави - член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И.

Встреча началась в обстановке разногласий, уже в самом начале выступавшие обменялись критическими высказываниями. Затем Пекин обвинил Вашингтон в нарушении дипломатической этики. Тем не менее американская сторона заявила, что, по оценке Вашингтона, диалог был "предметным, серьезным и прямым".