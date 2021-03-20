Легрейд выиграл гонку преследования на этапе КМ в Эстерсунде

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Шведском Эстерсунде.

В субботу вслед за женской гонкой преследования на старт вышли мужчины. Им предстояло преодолеть 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

Лучший результат показал норвежец Стурла Холм Легрейд, который с двумя промахами преодолел дистанцию за 31 минуту 41,2 секунды.

Серебро досталось его соотечественнику Йоханнесу Бё, проигравшему 17,7 секунды с тремя промахами. Причем перед последним рубежом он лидировал. Бронза - у итальянца Лукаса Хофера.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, который допустил три промаха и занял 12-е место. Александр Логинов - 15-й, Эдуард Латыпов - 19-й, Матвей Елисеев - 42-й.

Этап завершится в воскресенье гонками с масс-старта у мужчин и женщин.