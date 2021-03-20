Андрей Бочкарев: "Мосинжпроект" не отказался от планов строительства метро в Африке, Азии и Ближнего Востока

Опыт масштабного строительства московской подземки интересен всему миру. Москва готова делиться им.

Это подтвердил журналистам заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он сказал:

"Холдинг "Мосинжпроект" и китайская корпорация CRCC ранее планировали участвовать в совместных проектах строительства метро в странах Африки, Азии и Ближнего Востока. Эти планы остаются в силе - компании будут участвовать в тендерах".

По словам заммэра, компании "Мосинжпроект" и CRCC могут выступать подрядчиками проектирования и строительства линии станций метро.