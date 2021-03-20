Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Москве 12-летней девочки

"Многие переживают за судьбу 12-летней девочкой из Москвы. От фото ее побоев, попавших в сеть, просто мороз по коже.., - написала на своей странице в Facebook Уполномоченный по правам ребенка при президенте России ребенка Анна Кузнецова. - Мы постоянно на связи с родственниками, работаем с уполномоченными структурами".

Анна Кузнецова так же сообщила, что сразу же после того, как в социальных сетях появилась информация, что отец подвергал ребенка насилию, жестоко обращался с ней, "мы тут же связались с ведомствами, и в этот же день в семью выехали представители органов опеки и попечительства, начались проверки Следственного комитета Москвы, прокуратуры. Сейчас решается вопрос о помещении девочки в социально-реабилитационный центр". Детский омбудсмен добавила, что из-за обострившихся хронических заболеваний ребенок находится в больнице. Параллельно решается вопрос о помещении девочки в социально-реабилитационный центр.

При этом Кузнецова успокоила тех, кто переживает за ребенка: девочка учится, занимается спортом. Она под наблюдением. "Точку в этом вопросе поставят результаты расследования. Продолжаем держать ситуацию на контроле. Спасибо всем, кто не прошёл мимо".