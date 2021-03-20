В Новосибирске взяли под стражу замминистра транспорта

Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, обвиняемому в получении взяток.

Как сообщили в Октябрьском суде, принято решение о заключении чиновника под стражу сроком на один месяц и 28 суток, то есть до 16 мая 2021 года.

Как сообщала "РГ", замминистра задержали по подозрению в получении взятки имущественного характера. По информации Западно-Сибирского СУ СКР на транспорте, чиновник в 2019-2020 годах систематически получал деньги и услуги от руководителя Территориального управления автодорог Новосибирской области, взамен добиваясь для структуры дополнительного финансирования, а для ее руководителя - надбавок к зарплате. Кстати, начальник ТУАД в данный момент тоже находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело о взятках, предполагаемая сумма вознаграждения, незаконно полученного чиновником, - 1,5 миллиона рублей.