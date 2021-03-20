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20.03.2021 09:53
Рубрика: Происшествия

В Новгородской области главу района арестовали за мошенничество

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В Новгородской области заключен под стражу глава Солецкого района и его заместитель, сообщают в региональном СК. Высокопоставленным чиновникам вменяют превышение должностных полномочий и мошенничество.

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Напомним, глава района и его зам были задержаны 18 марта. Об аресте подозреваемых ходатайстовали Следственный комитет по Новгородской области. Суд согласился с доводами ведомства.

В следствии полагают, что глава района и его зам взялись помогать компании, которая ведет дорожное строительство в Новгородской области и разрешили предприятию добывать на территории района и вывозить песчано-гравийную смесь.

Однако главы районов не имеют полномочий принимать такие решения. В СК по Новгородской области отмечают, что из-за действий чиновников были нарушены государственные интересы по лицензированию и добыче полезных ископаемых.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также ущерб, который был нанесен району.

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