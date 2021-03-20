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Серия "Эйс Вентура" с Джимом Керри получит третью часть

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    20.03.2021, 13:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Еще одну стюардессу откопали (такие нынче времена) - линейка специфических, с уклоном в сортирность, комедий "Эйс Вентура" пополнится третьим полнометражным фильмом - для Amazon.

Фото: youtube.com/ GameofThrones
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Напомним. Первая лента появилась в 1994-м, вторая - в 1995-м. Керри сыграл там титульного частного детектива, чья специализация - розыск потерянных или похищенных домашних животных.

Сценаристом проекта выступил Джек Бернштейн, после работавший на "Дефективном детективе" и "Детективе Дрездене".

Плюс во вселенную персонажа входят мультсериалы, видеоигра и картина 2009-го "Эйс Вентура-младший", где герой Джима не появляется, но фигурирует, так сказать, ментально.

Фото: youtube.com/ GameofThrones
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Первый-второй фильмы, снятые за гроши, отлично заработали. О чем в компании Morgan Creek Entertainment хорошо помнят, будучи уверенными, что зрители очень хотят триквел, так как в настоящее время явно наблюдается повышение интереса к старым кумирам. Чему зарука, в частности, - успех реактивного ежа Соника. С тем же Керри, кстати.

Ну и вишенка: согласно ScreenRant, сценарий третьего "Вентуры" напишут Джон Миллер и Патрик Кейси, как раз занимавшиеся "Соником в кино".

Даты пока не обозначены. По участию Керри ясности тоже еще нет - в анонсе предполагаемой перезагрузки его фамилия никак не профигурировала.

Сиквел "Соника" тем временем заявлен к премьере на 7 апреля 2022-го.

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Фото: kinopoisk.ru
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