СМИ: ЦСКА согласовал контракт с Оличем

Московский ЦСКА согласовал контракт с хорватом Ивицей Оличем. Он должен возглавить команду летом.

Как сообщает "Чемпионат", об этом заявили источники, знакомые с ситуацией. По их данным, его кандидатуру утвердил председатель совета директоров клуба Максим Орешкин.

"Олич и ЦСКА обсуждают финальные детали", - сказал один из источников.

Сообщается, что скоро будет сделано официальное заявление.

41-летний Олич играл за армейцев с 2003 по 2006 годы. Выступавший на позиции нападающего Олич забил 41 гол.

После завершения карьеры он стал тренером и входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА не продлит контракт с Виктором Гончаренко, который истекает летом нынешнего года.