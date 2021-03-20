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Рубрика: Спорт

СМИ: С Оличем в ЦСКА вернутся Красич и Рахимич

Текст: Максим Домчев
Элвер Рахимич и Милош Красич могут вернуться в ЦСКА. Фото: Марина Лысцева / ТАСС Элвер Рахимич и Милош Красич могут вернуться в ЦСКА. Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Элвер Рахимич и Милош Красич могут вернуться в ЦСКА. Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В тренерский штаб ЦСКА, который может возглавить Ивица Олич, войдут еще два бывших игрока армейского клуба - Милош Красич и Элвер Рахимич.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Как сообщает портал Mozzartsport, Олич может возглавить команду уже в ближайшее время. Хорватский специалист намерен пригласить в свой тренерский штаб еще двоих экс-армейцев - серба Милоша Красича и боснийца Элвера Рахимича.

И если Олич имеет опыт работы в тренерском штабе сборной Хорватии, то Красич после ухода из футбола на некоторое время пропал из вида. И теперь снова вернется в новом качестве. За время выступления в армейском клубе Красич дважды завоевывал титул чемпиона России.

Что касается Рахимича, то он тоже имеет опыт тренерской работы в сборной Боснии и Герциговины и детской школе ЦСКА. На его счету 5 титулов чемпиона России в составе армейцев.

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