США подтвердили приверженность принципу "одного Китая"

Госсекретарь США Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан после переговоров между США и Китаем, Анкоридж, 19 марта 2021 г. Фото: REUTERS/POOL

Американская делегация на переговорах в Анкоридже (штат Аляска) подтвердила, что по вопросу Тайваня будет твердо придерживаться принципа "одного Китая". Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение КНР.

Отмечается, что в ходе встречи представители Китая потребовали от США "не нарушать обязательства, касающиеся Тибета, который является неотделимой частью Китая", пишет ТАСС. Пекин также предложил Вашингтону отменить санкции в отношении китайских чиновников и прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР.

По сведениям телеканала, по некоторым вопросам стороны пришли к консенсусу, "выразив намерение избегать конфликтов и оказывать содействие стабильному развитию двусторонних отношений".

Напомним, переговоры в Анкоридже стартовали в четверг. Американскую сторону представляли госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Их визави - член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И.

Ранее Цзечи заявил, что нынешний стратегический диалог на высоком уровне был полезным. По его словам, за два дня стороны провели "откровенные и конструктивные переговоры". Однако разногласия по-прежнему сохраняются.