КНР: Переговоры укрепили взаимопонимание между Китаем и США

Переговоры между правительственными делегациями КНР и США в Анкоридже (штат Аляска) позволили укрепить взаимное доверие между двумя странами. Об этом заявил в субботу член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, принимавший участие во встрече.

По его словам, нынешний стратегический диалог на высоком уровне был полезным, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Синьхуа. Ян Цзечи сообщил, что за два дня стороны провели "откровенные и конструктивные переговоры". Однако разногласия по-прежнему сохраняются. Представитель китайской делегации подчеркнул, что Пекин намерен выстраивать с Вашингтоном равноправный диалог, избегая конфликтов и противостояния.

Переговоры на Аляске начались в четверг. Вместе с Цзечи в них принимал участие министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И. Американскую сторону представляли помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен.

Переговоры начались в обстановке разногласий, уже в самом начале выступавшие обменялись критическими высказываниями. Затем Пекин обвинил Вашингтон в нарушении дипломатической этики. Тем не менее американская сторона заявила, что, по оценке Вашингтона, диалог был "предметным, серьезным и прямым".