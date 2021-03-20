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Рубрика: В мире

КНР: Переговоры укрепили взаимопонимание между Китаем и США

Фото: Frederic J. BROWN / POOL / AFP Фото: Frederic J. BROWN / POOL / AFP
Фото: Frederic J. BROWN / POOL / AFP

Переговоры между правительственными делегациями КНР и США в Анкоридже (штат Аляска) позволили укрепить взаимное доверие между двумя странами. Об этом заявил в субботу член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, принимавший участие во встрече.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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По его словам, нынешний стратегический диалог на высоком уровне был полезным, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Синьхуа. Ян Цзечи сообщил, что за два дня стороны провели "откровенные и конструктивные переговоры". Однако разногласия по-прежнему сохраняются. Представитель китайской делегации подчеркнул, что Пекин намерен выстраивать с Вашингтоном равноправный диалог, избегая конфликтов и противостояния.

Переговоры на Аляске начались в четверг. Вместе с Цзечи в них принимал участие министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И. Американскую сторону представляли помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен.

Переговоры начались в обстановке разногласий, уже в самом начале выступавшие обменялись критическими высказываниями. Затем Пекин обвинил Вашингтон в нарушении дипломатической этики. Тем не менее американская сторона заявила, что, по оценке Вашингтона, диалог был "предметным, серьезным и прямым".

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