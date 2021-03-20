Угрожают ли России учения НАТО в Черном море

Формально их организатором являются ВМС Румынии. Вот как местные адмиралы анонсировали предстоящие совместные действия натовских моряков: "Главная цель международных учений Sea Shield 21 - проверка, повышение уровня взаимодействия и сотрудничества между ВМС Румынии и другими категориями сил Армии Румынии, различными структурами МВД и другими военно-морскими силами НАТО. Учения включают все этапы военно-морской операции НАТО в ответ на геополитический кризис в регионе, их роль - продемонстрировать постоянную готовность армии Румынии укреплять морскую позицию альянса в меняющейся среде безопасности".

Что имели в виду в Бухаресте, говоря о "геополитическом кризисе в регионе", понять сложно. Впрочем, политический подтекст в последние годы присутствует фактически на всех учениях НАТО. И практически всегда он связан с якобы существующей "российской угрозой". В черноморском регионе о ней натовцы беспрестанно трубят по меньшей мере последние семь лет - со времен крымской весны.

Что касается "Морского щита", то к этим маневрам Брюссель привлек военных из 8 стран Альянса, в том числе из США. Вечером в пятницу, 19 марта в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что в акваторию Черного моря вошел американский крейсер "Монтерей", действия которого сразу начали отслеживать наши моряки. Так что очевидно, кто реально будет играть на учениях НАТО роль первой скрипки.

Силы в Констанце собрались немалые. Более 2,4 тысячи военнослужащих. 18 боевых кораблей и судов из Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Союзное морское командование НАТО направило для участия в маневрах свою Постоянную военно-морскую группировку SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group). Туда входят разные типы кораблей - крейсер, эсминец, фрегаты, корветы, минные заградители и тральщики, патрульный корабль и морские буксиры.

К учениям также привлекают 10 военных самолетов, в том числе F-16 Fighting Falcon, МиГ-21, вертолеты IAR-330 ВВС и ВМС Румынии. А еще испанские истребители Eurofighter Typhoon, американские и турецкие самолеты-разведчики. Предусмотрена наземная часть маневров. На полигоне в Капу Мидия в уезде Констанца три мобильных отряда ракетных войск ВМС Румынии и береговая ракетная батарея ВМС Польши будут совместно отражать атаку противника. Поляки задействуют мобильную систему ракет Kongsberg. А защиту коммуникаций и порта Констанца обеспечит отряд военных водолазов и взвод румынских сухопутных сил.

Учитывая размах маневров и их относительную близость к морским и воздушным границам России, наши генералы, разумеется, не оставили эти учения без внимания. Тем более, что в Черном море совсем недавно завершились другие маневры НАТО - "Посейдон -21".

Все новые передвижения кораблей и самолетов стран НАТО в Черном море военные РФ, разумеется, будут отслеживать. А в случае их приближения к территориальным водам и воздушному пространству РФ, предпринимать соответствующие меры. Дело это не лишнее. Уже были ситуации, когда российским морякам и летчикам приходилось отгонять натовцев от границ страны. В таких инцидентах чаще всего участвовали американцы. Но и другие страны НАТО не прочь проверить нашу систему безопасности в районе Крыма. К примеру, в прошлом году один из участников нынешних учений Альянса - болгарский корвет "Бодри" вошел в нашу акваторию и был перехвачен российскими пограничниками. Долго принуждать болгар к отходу не пришлось: хватило радиопереговоров с командиром корвета, после чего "Бодри" убрался восвояси.

Впрочем, драматизировать ситуацию с "Морским щитом" в Москве не собираются. Хотя такого рода учения НАТО не радуют соседей, по мнению наших генералов и военных экспертов, все эти корабли с их крылатыми ракетами "Томагавк", боевыми информационно-управляющими системами "Иджис", другим современным оружием на самом деле серьезной угрозы России не несут. Аналитики отмечают, что маневры "Морской щит" НАТО проводит в Черном море ежегодно, об их сроках в Минобороны РФ и штабе нашего Черноморского флота известно заранее. А кто предупрежден, как известно, тот вооружен. Наверное, не случайно по времени учения НАТО совпали с выходом в море всех шести подлодок Черноморского флота России.

В Крыму, куда нацелено внимание Альянса, в последние годы создан мощный военный кулак, который в случае угрозы безопасности полуострову и стране в целом пробьет любой натовский щит. На прошлой неделе замминистра обороны РФ Андрей Картаполов рассказал в Совфеде, что для пресечения угроз России на южном направлении создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка. В ее состав, помимо крупной военно-морской базы с современными подлодками, вооруженными ракетами "Калибр", новыми патрульными и малыми ракетными кораблями, новейшими корветами и тремя дивизионами береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", вошли 22-й армейский корпус и два соединения. Это - 31-я дивизия ПВО (оснащена зенитными ракетными системами С-400, в Крыму их четыре дивизиона) и авиадивизия. По словам Картаполова, такая группировка войск "не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, который посягнет на территориальную целостность нашей страны".

Справка "РГ"

Корабли НАТО на учениях "Морской щит-21"

Фрегат "Христофор Колумб", ESPS F-105, Испания

Фрегат "Кемаль Рейс", F247, Турция

Фрегат "Королева Мария", ROS F42, Румыния

Фрегат "Смели", BGS F11, Болгария

Корвет "Бодри", Болгария

Ракетный крейсер USS "Монтерей", CG61, США

Вспомогательное судно "Верра", А514, Германия

Патрульный катер "Карабурун", P-1201, Турция

Артиллерийский катер "Толми", Р 229, Греция

Ракетный катер "Кристаллидис", Р69, Греция

Подготовил Алексей Чуриков